04 Temmuz 2018 11:41

TÜRKİYE'DEKİ KÜLTÜR MİRASLARI

Urfa'da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe'nin de eklenmesiyle, Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren yerlerin sayısı 18'e yükseldi.

İşte, Türkiye topraklarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren yerler:

Göbekli Tepe (Şanlıurfa) - 2018

Afrodisias Antik Kenti (Aydın) - 2017

Ani Arkeoloji Bölgesi (Kars) - 2016

Efes (İzmir) - 2015

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri - 2015

Bergama Antik Kenti (izmir) - 2014

Cumalikızık (Bursa) - 2014

Çatalhöyük neolitik alanı (Konya) - 2012

Selimiye Camii (İstanbul) - 2011

Truva arkeolojik bölgesi (Çanakkale) - 1998

Safranbolu evleri (Karabük) - 1994

Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) - 1988

Hierapolis - Pamukkale (Denizli) - 1988

Nemrut Dağı (Adıyaman) - 1987

Hitit başkenti Hattuşa (Çorum) - 1986

Büyük Cami ve Divriği Hastanesi (Sivas) - 1985

İstanbul'daki tarihi yerler - 1985

Kapadokya (Nevşehir) - 1985