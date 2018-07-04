Urfa'da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe'nin de eklenmesiyle, Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren yerlerin sayısı 18'e yükseldi.

İşte, Türkiye topraklarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren yerler: