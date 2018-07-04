04 Temmuz 2018 11:41
Urfa'da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe'nin de eklenmesiyle, Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren yerlerin sayısı 18'e yükseldi.
İşte, Türkiye topraklarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren yerler:
Göbekli Tepe (Şanlıurfa) - 2018
Afrodisias Antik Kenti (Aydın) - 2017
Ani Arkeoloji Bölgesi (Kars) - 2016
Efes (İzmir) - 2015
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri - 2015
Bergama Antik Kenti (izmir) - 2014
Cumalikızık (Bursa) - 2014
Çatalhöyük neolitik alanı (Konya) - 2012
Selimiye Camii (İstanbul) - 2011
Truva arkeolojik bölgesi (Çanakkale) - 1998
Safranbolu evleri (Karabük) - 1994
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) - 1988
Hierapolis - Pamukkale (Denizli) - 1988
Nemrut Dağı (Adıyaman) - 1987
Hitit başkenti Hattuşa (Çorum) - 1986
Büyük Cami ve Divriği Hastanesi (Sivas) - 1985
İstanbul'daki tarihi yerler - 1985
Kapadokya (Nevşehir) - 1985