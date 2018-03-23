23 Mart 2018 18:57
ÖSO Afrin'e girdi, ilk işi özgürlük heykelini yıkmak oldu.
Afrin Operasyonu'na dair tüm gelişmeler...
MHP’nin 12’nci Olağan Büyük Kurultayı yapıldı. Tek aday olan Devlet Bahçeli 9. kez genel başkanlığa seçildi.
50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini kullanan Cambridge Analytica'nın, ABD'de seçim yarışlarını etkileyen kirli taktikleri açığa çıktı.
Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce kişi Newroz kutlaması için meydanları doldurdu. Kutlamalarda 'Eşitlik, barış ve özgürlük' vurgusu yapıldı.
Doğan Yayın Holding, Demirören Holding'e satıldı.
Fatih Polat: Doğan Medya Grubunun satılması ne anlama geliyor?
Torunlar Center'daki iş cinayeti davasında 9 sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, 60 bin 800'er lira para cezasına çevrildi.