23 Mart 2018 18:57

HAFTANIN HİKAYESİ (17-23 MART 2018)

ÖSO Afrin'e girdi, ilk işi özgürlük heykelini yıkmak oldu.

 

Afrin Operasyonu'na dair tüm gelişmeler...

 

MHP’nin 12’nci Olağan Büyük Kurultayı yapıldı. Tek aday olan Devlet Bahçeli 9. kez genel başkanlığa seçildi.

 

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Rusya'da oyların yüzde 76.65'ini alan Vladimir Putin yeniden devlet başkanı seçildi.

 

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50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini kullanan Cambridge Analytica'nın, ABD'de seçim yarışlarını etkileyen kirli taktikleri açığa çıktı.

 

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Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce kişi Newroz kutlaması için meydanları doldurdu. Kutlamalarda 'Eşitlik, barış ve özgürlük' vurgusu yapıldı.

 

Newroz haberleri...

 

İnternete RTÜK denetimi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

 

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Fransa'da binlerce kamu emekçisi greve çıktı.

 

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Torunlar Center'daki iş cinayeti davasında 9 sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, 60 bin 800'er lira para cezasına çevrildi.

 

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