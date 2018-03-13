Pİ SAYISI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
Bir oran olan Pi sayısı, dairenin çevresinin, çapına bölümüyle elde edilir.
Pİ SAYISINI KİM BULDU?
Pi sayısını ilk olarak hangi millet bulmuştur bilinmiyor. Çünkü, Pi sayısı, farklı devirlerde farklı halklar tarafından kullanılmıştır.
Pİ SEMBOLÜ NEREDEN GELİYOR?
Pi sembolü, Latin alfabesinin 16. harfidir. Bu harf, Latince çevre (çember) anlamına gelen 'perimetier'in de ilk harfidir.
DÜNYA Pİ GÜNÜ
Her yıl 14 Mart, Dünya Pi Günü olarak kutlanıyor. Bunun sebebi, 3/14 tarihinin Pi sayısını anımsatmasıdır.
Pİ SAYISININ TARİHÇESİ
Pi sayısı; Arşimet tarafından 3 tam 1/7 ile 3 tam 10/71 arasında bir sayı, Mısırlılar tarafından 3,1605 ve Babilliler tarafından 3.1/8 olarak bulundu.
Pİ SAYISI KAÇTIR?
Fabrice Bellard tarafından hesaplanan en uzun Pi sayısı, 2 trilyon 700 milyar rakamdan oluşuyor.
Pİ SAYISININ KAÇ BASAMAĞI EZBERLENEBİLDİ?
Bu konudaki rekor, Pi’nin ilk 67 bin 890 rakamını ezberleyen Lu Chao adındaki bir Çinliye aittir.
Pİ SAYISININ 'GİZEM'İ
Matematiksel açıdan 'Pi' pek bir gizem içermese de popüler kültürde bunun aksini işleyen eserler bolca mevcuttur. Eski Ahit’te, Pi'nin değerinin 3 olduğunun ima edildiği iddia edilmektedir.
EDEBİYETTA 'Pİ'
Pi edebiyata da girmiştir. İngilizcede “pilish” Pi sayısı ile kısıtlamalı bir teknikle şiir veya yazı yazmak anlamına geliyor. Şiirde arka arkaya gelen her kelimedeki harf sayısının Pi sayısındaki sırada olması demektir.
SİNEMADA 'Pİ'
Yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin yaptığı, 1998 yapımı "Pi" isimli filmi izleyerek Pi dünyasında yolculuğa çıkabilirsiniz.